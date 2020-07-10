У дворі сільського голови на Арабатській Стрілці стався вибух

У Херсонській області на Арабатській Стрілці, у Генічеському районі, що межує з ТОТ АР Крим, у дворі Стрілківського сільського голови, стався вибух – наразі тут працює поліція.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Невідомі особи кинули на територію подвір’я предмет, після чого пролунав вибух. Поки що встановлюється, що саме це був за предмет, працюють експерти», - зазначила Пшонь.

За її словами, у результаті вибуху люди не постраждали. На місці працює поліція.

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Як повідомляє генічеське видання «Новий візит», від вибуху спрацювала сигналізація автівок. За попередніми даними, на подвір’я Стрілківського сільського голови Олександра Пономарьова кинули вибуховий пакет.

Фото: freeimages.com