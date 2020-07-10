У дворі сільського голови на Арабатській Стрілці стався вибух
Укрінформ
У Херсонській області на Арабатській Стрілці, у Генічеському районі, що межує з ТОТ АР Крим, у дворі Стрілківського сільського голови, стався вибух – наразі тут працює поліція.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.
«Невідомі особи кинули на територію подвір’я предмет, після чого пролунав вибух. Поки що встановлюється, що саме це був за предмет, працюють експерти», - зазначила Пшонь.
За її словами, у результаті вибуху люди не постраждали. На місці працює поліція.
Як повідомляє генічеське видання «Новий візит», від вибуху спрацювала сигналізація автівок. За попередніми даними, на подвір’я Стрілківського сільського голови Олександра Пономарьова кинули вибуховий пакет.
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