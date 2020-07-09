На Донеччині ремонтують дорогу Покровськ-Бахмут-Михайлівка

У рамках програми "Велике будівництво" на Донеччині ремонтують дорогу державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Дорога державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка. Інтенсивні ремонтні роботи тривають на кількох ділянках", - написав очільник області.

Він зазначив, що ділянку дороги ділянки між Мирноградом і Покровськом вже відфрезували, розширили, укріпили органомінеральною сумішшю та заасфальтували. Попереду — роботи з облаштування узбіч, дренажної системи та укладання водопропускних труб.

"Дорожники працюють швидко і якісно. Підрядник — ТОВ "Автомагістраль" - гарантує, що водії не матимуть тут проблем щонайменше 10 років", - підкреслив Кириленко.

Як повідомлялося, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року — зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.