На Донеччині ремонтують дорогу Покровськ-Бахмут-Михайлівка

На Донеччині ремонтують дорогу Покровськ-Бахмут-Михайлівка
Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.
"Дорога державного значення Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка. Інтенсивні ремонтні роботи тривають на кількох ділянках", - написав очільник області.
Він зазначив, що ділянку дороги ділянки між Мирноградом і Покровськом вже відфрезували, розширили, укріпили органомінеральною сумішшю та заасфальтували. Попереду — роботи з облаштування узбіч, дренажної системи та укладання водопропускних труб.
"Дорожники працюють швидко і якісно. Підрядник — ТОВ "Автомагістраль" - гарантує, що водії не матимуть тут проблем щонайменше 10 років", - підкреслив Кириленко.
Як повідомлялося, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.
Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року — зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.