Укрзалізниця відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"

АТ "Укрзалізниця" 9 липня відкрило продаж квитків на поїзд Київ - Кам’янець-Подільський - Могилів-Подільський.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відсьогодні, з 9 липня, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзд №769/757-770/758 Київ — Кам’янець-Подільський — Могилів-Подільський. Поїзд зупинятиметься у Вінниці, Жмеринці, Хмельницькому та інших містах", - йдеться у повідомленні.

Курсування «Подільського експреса» відновлюється з 17 липня, коли він о 14:55 вирушить з Києва та прибуде в Кам’янець-Подільський о 22:49. У парні числа до складу поїзда включатимуть групу вагонів до Могилів-Подільського.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з 18 липня. Відправлення з Кам’янець-Подільського - о 00:55, з Могилів-Подільського - о 02:20, прибуття до Києва - о 09:20.

Наразі передбачено обмеження щодо продажу місць у цьому поїзді — 50% від загальної кількості.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 1 червня розпочала відновлювати рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ . Також відновили свій рух 439 приміських поїздів.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.