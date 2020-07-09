На Київщині за добу - 42 хворих на COVID-19

У Київській області підтверджено 2895 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 9 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2895 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 241 дитини та у 513 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 42 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 3-х дітей віком від 1 до 12 років (м. Березань – 2, м. Ірпінь – 1) та у 39 дорослих. З них 6 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 36 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 581 особа (продовжують лікування 82 особи), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2314 осіб.

Одужало 1650 осіб, у тому числі 143 дитини віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 27 осіб, у тому числі 1 дитина.

Всього за період епідемії у Київській області померло 55 хворих. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6331 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 40 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 10734 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 810.