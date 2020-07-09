На Київщині за добу - 42 хворих на COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 9 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2895 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 241 дитини та у 513 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.
За добу підтверджено 42 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 3-х дітей віком від 1 до 12 років (м. Березань – 2, м. Ірпінь – 1) та у 39 дорослих. З них 6 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 36 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 581 особа (продовжують лікування 82 особи), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2314 осіб.
Одужало 1650 осіб, у тому числі 143 дитини віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 27 осіб, у тому числі 1 дитина.
Всього за період епідемії у Київській області померло 55 хворих. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6331 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 40 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 10734 контактними особами.
Як повідомлялося, в Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 810.