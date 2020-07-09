На Вінниччині 10 громад оскаржують план формування територій – голова ОДА

На Вінниччині десять громад оскаржують у судах затверджений Кабміном перспективний план формування територій громад області, дві з цих громад судяться з Кабміном, інші - з ОДА.

Про це у четвер на пресконференції розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Деякі питання ще є: 10 судів, які оскаржують перспективний план", - сказав Борзов.

За його словами, через незгоду із передбаченими розпорядженням Кабміну "Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області" межами ОТГ судяться з обласною держадміністрацією Хижинецька сільська рада Сокиринецької ОТГ та Гавришівська сільська рада (Вінницький район), Браїлівська селищна рада (Жмеринський район), Войнашівська сільська рада (Барський район), Павлівська сільська рада (Калинівський район), Кудлаївська та Ковалівська сільські ради (Немирівський район) і Гранівська сільська рада (Гайсинський район).

Дві громади - Тростянецька сільська рада (Ямпільський район) та Ситковецька ОТГ (Немирівський район) судяться з Кабінетом міністрів.

Борзов також повідомив, що повноваження голови ОДА передбачають можливість змінити постанову Кабміну, і що з цими питаннями до нього й досі приходять представники громад.

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"Цей план був затверджений, пропрацьований попереднім головою ОДА, заступниками і департаментами, які опрацьовували ці питання. До мене приходять люди, приходять керівники цих громад. У них є аргументи, що методика оцінювання спроможності громад була різною: у них свої показники, у департаменту, який відповідав за це, - інші показники. Тому ми це питання можемо вирішити лише у судовому порядку", - сказав голова ОДА.

Перспективний план формування територій громад Вінницької області, затверджений розпорядженням Кабміну від 6 травня 2020 року, передбачає створення на території Вінницької області 63 об’єднаних територіальних громад і п’яти районів - Вінницького, Гайсинського, Могилів-Подільського, Тульчинського та Хмільницького.

Фото Олександра Лапіна