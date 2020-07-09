У Миколаєві 16-річна вихованка інтернату скоїла самогубство і лишила записку

Поліція Миколаєва розслідує обставини самогубства неповнолітньої вихованки школи-інтернату.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.

"8 липня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у вбиральні школи-інтернату працівники закладу виявили тіло 16-річної вихованки, яка покінчила життям шляхом повішання. За фактом смерті неповнолітньої слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках, за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин і мотивів скоєння самогубства", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що на місці події слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції виявила передсмертну записку, у якій дівчина просить вибачення та сумує за померлою мамою.