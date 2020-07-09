На кордоні з Росією поновили піший перетин у п’яти пунктах пропуску
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Ростові- на-Дону.
Зазначається, що 17 червня 2020 року Кабінетом міністрів України видано розпорядження № 819-р «Зміни, що вносяться до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 березня 2020 р. № 288».
«Згідно із вказаним рішенням уряду України, з 00.00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією в таких пунктах пропуску: «Мілове» (Луганська область, Міловський район), «Гоптівка» (Харківська область, Дергачівський район) «Бачівськ» (Сумська область, Глухівський район), «Юнаківка» (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску «Сеньківка» (Чернігівська область, Городнянський район)», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, з 1 березня 2020 перетин державного кордону з Російською Федерацією здійснюється лише за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонні паспорти). Відтак, громадяни України, які виїжджатимуть в Росію, не зможуть зробити цього за внутрішніми паспортами.