Електростанції, намети та мотопомпи: Білорусь передала допомогу Львівщині

Республіка Білорусь передала 20 тонн гуманітарної допомоги у вигляді аварійно-рятувального обладнання та техніки для рятувальників Львівщини.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У зв’язку із надзвичайною ситуацією, що сталася на Львівщині, 8 липня рятувальники Республіки Білорусь передали Львівським колегам гуманітарну допомогу у вигляді аварійно-рятувального обладнання та техніки для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, а саме надмірної кількості опадів, що випала 22-24 червня 2020 року в західних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Так, гуманітарний вантаж складається з 20 наметів «Памір-30», 2 пересувних дизельних електростанцій, 14 мотопомп, 50 костюмів індивідуального захисту, 100 касок пожежного, 2 каркасних наметів на 30 осіб, рукавів пожежних напірних різного діаметру загальною кількістю понад півтори тисячі. Загальна маса вантажу понад 20 тонн.

Гуманітарна допомога буде передана для потреб рятувальників Львівського гарнізону та використовуватиметься для ліквідації наслідків паводків, що виникли на теренах області.