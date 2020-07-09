До 1 жовтня у Селидовому реконструюють стадіон "Шахтар"

У рамках програми «Велике будівництво» у Селидовому на Донеччині до 1 жовтня реконструюють стадіон «Шахтар». Вартість проєкту - майже 33 млн грн.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

«Роботи з реконструкції стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи міста Селидове тривають у рамках програми «Велике будівництво»... Роботи з реконструкції мають бути виконані до 1 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на сьогодні виконано демонтажні роботи, споруджено закладні під нові трибуни стадіону, проходить ремонт адміністративного корпусу (замінено вікна на металопластикові, проводиться оновлення внутрішніх комунікацій, перепланування кабінетів, заміна підлоги та утеплення покрівлі). Тривають облаштування щебеневої основи під бігові доріжки, роботи з підведення комунікацій, будівництво стаціонарних туалетів. Паралельно завершено реалізацію інвестиційного проєкту щодо облаштування футбольного поля зі штучним покриттям.

У Селидовому реконструюють стадіон "Шахтар" / Фото: dn.gov.ua

Проєктом реконструкції передбачено: ремонт у адмінбудівлі з заміною внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, встановлення зовнішнього освітлення та електронного табло, облаштування 4 бігових доріжок з поліуретановим покриттям та майданчика з тренажерним обладнанням, заміну конструкції трибун на стаціонарні відкриті з пластиковими стільцями на 1693 місця, благоустрій прилеглої території. Стадіон буде обладнано елементами доступності для маломобільних груп населення.

Вартість проєкту – 32 827,278 тис. грн., роботи фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, обласного та міського бюджетів.

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Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

З 1 березня 2020 року в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.