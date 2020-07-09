У Харкові відсторонили від служби поліцейських, які збирали "данину" з наркозалежних

Шістьох харківських поліцейських, яких підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди з наркозалежних громадян, відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівникам Київського відділу поліції Харкова оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, призначено службове розслідування. На час його проведення шестеро працівників Київського відділу поліції відсторонені від виконання службових обов’язків. За результатами розслідування діям поліцейських буде надано належну правову оцінку.

Наразі чотирьом поліцейським повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою і повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня працівники СБУ і ДБР у присутності представника прокуратури провели слідчі дії, включаючи обшуки, у Київському райвідділі поліції Харкова.

Встановлено, що група поліцейських, серед яких були представники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, вимагали гроші від наркозалежних громадян, яких відстежували під час забирання наркотиків з так званих "закладок". Розмір хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності становив від 500 до 1500 доларів.

Для отримання грошей фігуранти залучали посередників.

Правоохоронці задокументували п'ять фактів отримання учасниками групи хабарів на загальну суму майже 150 тисяч гривень.

У ході 15 обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях, а також службових приміщеннях райвідділу поліції, співробітники СБУ виявили гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та інші докази незаконних дій.