У прокуратурі розповіли про розслідування пожеж на Луганщині

За фактом виникнення лісової пожежі у Новоайдарському районі та поблизу Сєвєродонецька Луганської області розпочато досудове розслідування.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області розпочато досудове розслідування за фактом виникнення лісової пожежі у Новоайдарському районі та поблизу м. Сєвєродонецька Луганської області. Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)”, - ідеться в повідомленні.

Смолянинове після пожежі / Фото: Укрінформ

Так, слідством встановлено, що пожежа розпочалася 6 липня на території Борівського та Охтирського лісництв, її локалізовано наступного дня. Проте через поривчастий вітер та спекотну погоду нові осередки займання розповсюдилися до житлового сектору с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" Новоайдарського району.

“На цей час слідчим шляхом перевіряються усі версії виникнення пожежі, що спричинила людські жертви: умисний підпал, у тому числі з метою вчинення диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу”, - зазначають в ОГП.

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Для документування усіх фактів руйнувань під час пожежі, виявлення постраждалих та безвісно зниклих продовжується огляд території Новоайдарського району та прилеглої території м. Сєвєродонецька силами та засобами ГУ ДСНС України в Луганській області та ГУ Нацполіції в Луганській області.

Також повідомляється, що станом на 8 липня заходи щодо локалізації та ліквідації пожежі тривають. За даними Головного управління ДСНС України в Луганській області, загальна площа лісової пожежі на території Новоайдарського та Сєвєродонецького лісомисливських господарств становить понад 4 тис. га.

За останніми даними, внаслідок пожежі 5 людей загинули, ще 20 – з опіками та отруєнням чадним газом госпіталізовані до лікарень. Решті постраждалих медична допомога надається на місці.

У с. Смолянинове згоріло 24 житлових будинки, ще 80 будинків – на дачному кооперативі. Людей з населених пунктів евакуйовано.

Крім того, через значне задимлення та відсутність видимості під час пожежі зареєстровано дорожньо-транспортну пригоду, що сталася внаслідок лобового зіткнення (ч. 1 ст. 286 КК України). До медзакладу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано 5 постраждалих.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 га.