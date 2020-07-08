Коронавірусом інфікувалися майже тисяча медиків на Львівщині

У Львівській області на COVID-19 захворіли 997 медичних працівників, з них більшість вже одужали.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

"Усі необхідні заходи проведені. Зокрема, є медичні працівники, які скеровані на ізоляцію. Також всі працівники, які потребують лікування, амбулаторного чи стаціонарного, проходять його. Хочу зазначити, що наші медики, незважаючи на ризик, продовжують самовіддано працювати і надавати необхідну допомогу хворим", - наголосив Чемерис.

Із 997 медичних працівників, інфікованих коронавірусом, 316 лікарів, медсестри та фельдшери – 411, молодший медичний персонал – 176, інші медпрацівники– 94.

За словами Чемериса, уже побороли коронавірус 516 медичних працівників і більшість з них вже працюють.

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Львівська обласна рада 4 червня 2020 року прийняла рішення, відповідно до якого медичні працівники комунальних лікувальних установ, у яких підтверджено діагноз COVID-19, і які пройшли стаціонарне лікування, отримають разову допомогу із обласного бюджету. Медикам Львова, які перехворіли на коронавірусну хворобу, також виплачується матеріальна допомога в розмірі 20 тисяч гривень. Її уже отримали 168 медиків.

Загалом на Львівщині від COVID-19 одужали станом на 8 липня 2020 року 974 пацієнти. Продовжують хворіти 5418 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових. За весь час пандемії від COVID-19 померли 1 306 людей, 23 119 - одужали.