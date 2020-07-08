У Львові виявили тропічну малярію. 46-річний чоловік, якому поставлено такий діагноз, нещодавно повернувся з Африки.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко у Faсebook.

«У період пандемії Covid -19 на Львівщині госпіталізований 46-річний чоловік з діагнозом «малярія», який нещодавно повернувся з однієї з країн Африки. Отже, підвищення температури тіла свідчить не лише про ймовірність Covid-19, і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, чи комахи кусали тощо) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання», - зазначила Тімко.

За словами працівників Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, стан пацієнта середньої важкості. Чоловік вчасно звернувся за допомогою до медиків. Зараз він госпіталізований і отримує відповідне лікування.

Чоловік тривалий час працював в Уганді. Сам він родом з Дніпропетровщини, а до Львова приїхав у справах і тут вже відчув недугу: піднялася температура, почалася лихоманка, головний біль, біль у м’язах, слабкість. Він відразу запідозрив, що міг «підчепити» малярію, адже профілактичного лікування від цієї хвороби не проходив.

В Україні з початку року це вже другий випадок захворювання на малярію. В травні в Харкові перехворів двадцятирічний студент. Перед цим діагноз тропічної малярії на Львівщині було зафіксовано у січні минулого року - 43-річний львівський бізнесмен заразився недугою в Конго. Цей випадок був летальний, оскільки до лікарні чоловік потрапив у важкому стані і врятувати його медикам не вдалося.

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Малярія – інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. В Україні передача малярії комарами не відбувається і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені, переважно з країн Африки, Азії, Південної і Північної Америки.

Лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити малярію. Зокрема, лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів.