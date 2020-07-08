На Житомирщині від COVID-19 одужали понад 70% хворих

У Житомирській області від коронавірусу одужав 1061 пацієнт, що становить понад 70% від усіх підтверджених випадків хвороби.

Про це інформує Житомирська ОДА.

"Серед усіх інфікованих COVID-19 вже одужали 1061 особа, що складає понад 70%. За минулу добу повторне ПЛР-дослідження не виявило вірусу ще у 65 жителів області з м. Житомира (37), Житомирського (15), Коростенського (1), Малинського (2), Радомишльського (6), Пулинського (1), Чуднівського (3) районів", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області підтверджено 1484 випадки COVID-19, 32 людини померли.

"Стало відомо ще про два летальні випадки від коронавірусної інфекції на Житомирщині. Від цього захворювання померли жителі м. Житомира та Коростенського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від COVID-19 померли 67-річний чоловік з Коростенського району та житель Житомира 1935 року, який мав супутні патології.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових. Загалом за весь час пандемії від COVID-19 померли 1 306 людей, 23 119 - одужали.