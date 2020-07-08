Зливи і шквали накрили Одещину: повалені понад 100 дерев, постраждали люди
Про це повідомляє пресслужба облуправління ДСНС.
"Унаслідок шквального вітру та інтенсивних дощових опадів сталось підтоплення окремих ділянок місцевості та повалення дерев... У смт. Іванівка рятувальники розпилили і прибрали повалене дерево з даху райлікарні, у м. Южне на проспекті Миру - теж прибрали дерева. У с. Шевченкове Кілійського району провели відкачування дощової води з 11-ти територій приватних домогосподарств на вул. Музики, Молодіжна та 8 Березня", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Великомихайлівському, Любашівському районах та в м. Арциз підрозділи ГУ ДСНС продовжують відкачування дощової води з 14 підтоплених домогосподарств.
Рятувальники надають допомогу населенню у подоланні наслідків негоди / Фото: ДСНС
За інформацією “Думської”, у результаті падіння дерев в Одесі постраждали двоє людей. Їх госпіталізували до міської лікарні №11.
Як зазначили в мерії, комунальні служби Одеси прибирають 111 повалених дерев і ліквідовують 22 обриви контактної енергомережі в місті.