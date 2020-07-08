У Чернівцях вдруге за тиждень "замінували" ТЦ "Майдан"
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
"До поліції надійшов електронний лист про замінування торговельного центру "Майдан". Для перевірки виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби поліції, аварійні служби міста та медики, проводиться евакуація людей", - йдеться у повідомленні.
У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування торговельного центру / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ
Площа торгового центру огороджена обмежувальною стрічкою. Кілька десятків працівників та відвідувачів центру чекають назовні.
Як інформували у поліції, раніше повідомлення про замінування цього ж торговельного центру "Майдан" надходило вночі 6 липня. Тоді інформація про замінування закладу не підтвердилася.