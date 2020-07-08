У Чернівцях вдруге за тиждень "замінували" ТЦ "Майдан"

У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування торговельного центру "Майдан". Відвідувачів та працівників центру евакуювали.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"До поліції надійшов електронний лист про замінування торговельного центру "Майдан". Для перевірки виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби поліції, аварійні служби міста та медики, проводиться евакуація людей", - йдеться у повідомленні.

У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування торговельного центру / Фото: ‎Віталій Олійник‎. Укрінформ

Площа торгового центру огороджена обмежувальною стрічкою. Кілька десятків працівників та відвідувачів центру чекають назовні.

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Як інформували у поліції, раніше повідомлення про замінування цього ж торговельного центру "Майдан" надходило вночі 6 липня. Тоді інформація про замінування закладу не підтвердилася.