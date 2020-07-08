На Дніпропетровщині від COVID-19 одужала перша тисяча людей

На Дніпропетровщині від коронавірусної хвороби одужала вже одна тисяча людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували в пресслужбі ОДА.

"На Дніпропетровщині від коронавірусної хвороби одужала вже 1 тис. людей. Із них 19 – за останню добу. Нові випадки COVID-19 виявили у 4-х мешканців області: два у Дніпрі та по одному – в Юр’ївському районі й Кам’янському", - зазначив Бондаренко.

На сьогодні в Україні – 50 414 випадків COVID-19. Із них 1120 зафіксовано на Дніпропетровщині. 1000 жителів регіону вже одужали, 23 померли.