Після Луганщини Президент поїде на Буковину

Після візиту на Луганщину Президент України Володимир Зеленський прибуде з робочою поїздкою на Буковину.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"8 липня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області. У зв'язку з пожежею на Луганщині, Президент полетів туди. У Чернівцях його чекаємо близько обіду", - розповіли у пресслужбі.

За їхньою інформацією, о 12:30 планується відвідування нещодавно відкритого перинатального центру.

Після цього, главу держави очікують на одному з об'єктів програми "Великого будівництва" - у школі одного з районів області.

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У школі запланований преспідхід.