Після Луганщини Президент поїде на Буковину
Укрінформ
Після візиту на Луганщину Президент України Володимир Зеленський прибуде з робочою поїздкою на Буковину.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.
"8 липня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області. У зв'язку з пожежею на Луганщині, Президент полетів туди. У Чернівцях його чекаємо близько обіду", - розповіли у пресслужбі.
За їхньою інформацією, о 12:30 планується відвідування нещодавно відкритого перинатального центру.
Після цього, главу держави очікують на одному з об'єктів програми "Великого будівництва" - у школі одного з районів області.
У школі запланований преспідхід.