Пожежі на Луганщині: у лікарні вже 28 потерпілих, більшість - діти

Кількість госпіталізованих унаслідок масштабних пожеж на Луганщині зросла до 28, з них 17 - діти.

Про це у Facebook повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Госпіталізовано ще чотирьох людей. Загалом в місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їх стан стабільний», - написав Лисянський.

За його словами, залишається в тяжкому стані чоловік 1962 року народження, який дістав термічний опік, він перебуває у реанімації.

Лисянський додав, що у с. Смолянинове пожежа знищила 22 будинки та 47 господарських приміщень.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до шести осіб.

6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове.

Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, її площа становить близько 40 га.

На гасіння вогню вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська, задіяно понад тисячу рятувальників, поліцейських та нацгвардійців.