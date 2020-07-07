"Годі пхати вату у владу": у Харкові знову мітинг проти ексдружини Мураєва

Акція протесту за участю близько 100 представників патріотичних кіл проти призначення на посаду заступника голови Харківської ОДА Валерії Мураєвої - колишньої дружини ексрегіонала Євгенія Мураєва - відбулася біля будівлі ХОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заході взяли участь представники політичних партій, зокрема "Демократичної Сокири" та "Національного корпусу", і громадських організацій, серед яких "Ветеранське братерство". В руках у людей прапори та плакати "Харків’яни проти Мураєвої у ХОДА", "Годі пхати вату у владу" тощо.

"Ми зібралися тому, що на сьогодні кандидатуру Мураєвої вже погоджено в Офісі Президента, а 8 липня цю кандидатуру затвердять на засіданні Кабінету міністрів України", - сказав журналістам лідер громадської організації "Ветеранське братерство" Данило Акуленко.

За його словами, призначення на таку посаду потрібує прозорого конкурсу, якого не було.

Зранку 8 липня, пролунало на акції, засідання Кабінету міністрів пікетуватимуть представники громадськості, протестуючи проти призначення Мураєвої.

З будівлі ХОДА до учасників заходу ніхто не вийшов.

Акція завершилася підпаленням фаєрів та голосним вигукуванням "Слава Україні - смерть ворогам!". Біля будівлі ХОДА чергували поліцейські. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня на пресконференції голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що подав кандидатуру Валерії Мураєвої на узгодження до Києва.

1 липня біля Харківської ОДА також відбулася акція проти призначення Мураєвої.

фото з сайту kharkov.comments.ua