Майже 200 мільйонів спрямували на реконструкцію освітніх та спортивних об’єктів Луганщини

Згідно з проєктом «Велике будівництво» на Луганщині відбувається реконструкція 14 об’єктів освіти та спортивної інфраструктури загальним кошторисом майже 200 млн грн.

Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив заступник начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Роман Абраменко, повідомляє пресслужба ОДА.

«Цей структурний підрозділ є замовником по 14 об’єктах будівництва: 7 шкіл, 4 стадіони та 3 дитячих садки. Фінансування трьох об’єктів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 11 – державного фонду регіонального розвитку. Загальна кошторисна вартість об’єктів складає 197 574,402 тис. гривень», - ідеться в повідомленні.

По 11 проєктах роботи було розпочато в попередні періоди, по 4 – у цьому році.

Щодо шкіл Абраменко зазначив, що за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та коштів місцевих бюджетів триває реконструкція (термомодернізація) п’яти загальноосвітніх шкіл - в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Марківському районі, а також в Бондарівській гімназії того ж району.

Також до кінця року планується добудувати зал спортивної гімнастики Олімпійського центру «Олімп» в Кремінній.

Крім того, триває капремонт районних стадіонів у Новопскові та в Станиці Луганській. Стадіон Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою буде введено в експлуатацію до 1 вересня поточного року.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.