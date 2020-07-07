На Буковині вже сьомий день перекривають державну трасу

У селі Атаки Чернівецької області вже сьомий день поспіль триває протест із перекриттям траси національного значення Чернівці - Житомир.

Про це у Facebook повідомляє поліція Чернівецької області.

"Станом на 12 годину майже 25 місцевих жителів продовжують перекривати рух автомобільної дороги Н-03. За попередньою інформацією, хотинчани планують надалі не пропускати транспортні засоби. Правоохоронці наголошують водіям про завчасне планування свого маршруту", - йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути заторів поліцейські організували відвід транспорту в напрямках Вінницької і Тернопільської областей.

Як повідомляє місцеве видання "Хотинські вісті", сьогодні трасу перекривають на двох пішохідних переходах, але пропускають рейсові автобуси, екстрені служби, автомобілі з пальним.

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"Волонтери привезли мітингувальникам дощовики. Співробітники Хотинського відділення поліції забезпечують охорону громадського порядку", - зазначили у виданні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня у селі Атаки Хотинського району люди перекрили національну трасу Чернівці - Житомир через невдоволення запропонованим новим поділом на райони. Вони вимагають, щоб центром одного з майбутніх районів було місто Хотин, як пропонували в уряді, а не селище Кельменці, як вирішили у профільному комітеті ВР.

Пізніше поліцейські спробували розблокувати автотрасу національного значення та відтіснили протестувальників з проїжджої частини. Але люди знову перекрили дорогу. Під час штовханини один поліцейський був травмований.