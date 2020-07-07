У Маріуполі одужали 113 зі 132 пацієнтів з COVID-19

У Маріуполі Донецької області від початку епідемії вже одужали 113 із 132 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«На сьогодні в місті зареєстровано 132 лабораторно підтверджені випадки захворювання. 113 пацієнтів - одужали», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від початку епідемії у Маріуполі зареєстровано один летальний випадок в лікарні інтенсивного лікування.

Зараз у місті на лікуванні у звязку з COVID-19 перебувають 30 пацієнтів: 20 - з підтвердженим коронавірусом та 10 - з підозрою на хворобу.

На дослідження в референс-лабораторію відправлено 45 проб. Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 61 особою, що контактувала з пацієнтами з підозрою і хворими на COVID-19, а також 25 містянами, які прибули з-за кордону. Усі вони - на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, за добу - 543 нових.

У Донецькій області від дня оголошення карантину зареєстровано 681 випадок коронавірусної хвороби, у тому числі 10 летальних, 239 пацієнтів одужали.