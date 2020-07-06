В рамках програми "Велике будівництво" завершується капітальний ремонт дитячого садка у Бахмуті, який був побудований ще в 1968 році.

Про це 6 липня повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

"Роботи по заміні та утепленню покрівлі завершені у дошкільному навчальному закладі ясла-садок загального типу № 39 "Кульбабка" у місті Бахмут, що капітально ремонтується в рамках програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що також наразі у закладі на 90% виконано заміну інженерних мереж, готовність з капітального ремонту внутрішніх приміщень складає 55%.

В ОДА нагадали, що проєктом передбачена реалізація заходів щодо заміни покрівлі, утеплення фасаду будівлі, капітального ремонту всіх внутрішніх приміщень, заміни систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання, благоустрій території.

Наразі у Донецькій області в рамках національного проєкту "Велике будівництво" проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах.

У Бахмуті завершують капремонт дитсадка "Кульбабка"

Як повідомлялося, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua