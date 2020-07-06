У Бахмуті завершують капремонт дитсадка "Кульбабка"
Про це 6 липня повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.
"Роботи по заміні та утепленню покрівлі завершені у дошкільному навчальному закладі ясла-садок загального типу № 39 "Кульбабка" у місті Бахмут, що капітально ремонтується в рамках програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що також наразі у закладі на 90% виконано заміну інженерних мереж, готовність з капітального ремонту внутрішніх приміщень складає 55%.
В ОДА нагадали, що проєктом передбачена реалізація заходів щодо заміни покрівлі, утеплення фасаду будівлі, капітального ремонту всіх внутрішніх приміщень, заміни систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання, благоустрій території.
Наразі у Донецькій області в рамках національного проєкту "Велике будівництво" проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах.
У Бахмуті завершують капремонт дитсадка "Кульбабка"
Як повідомлялося, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.
Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото: dn.gov.ua