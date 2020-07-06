Замах на вбивство: справу про напад на представника "Партії Шарія" перекваліфікували

У Харкові розслідують замах на вбивство представника політичної партії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

"Цей факт мав місце 25 червня близько 01:53 на вулиці Весніна у Харкові. Двоє невідомих напали на 28-річного громадянина та спричинили йому тілесні ушкодження. Інформацію щодо події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Київського відділу поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Але прокуратурою Харківської області винесено постанову про перекваліфікацію правопорушення на ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ", - зазначили у відділі.

Відповідно до санкції статті такі дії караються ув’язненням на строк до 15 років або довічним позбавленням волі.

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Слідчими розглядається кілька версій вчинення кримінального правопорушення. "Серед версій - хуліганство, напад у зв’язку з політичною та професійною діяльністю потерпілого. Зараз проводяться усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та повідомлення їм про підозру", - додали у відділі.

Як повідомлялося, вночі 25 червня невідомі напали на одного з лідерів обласного осередку "Партії Шарія", постраждалого госпіталізували, зараз він знаходиться у реанімації міської лікарні. Напередодні до поліції надійшла заява від молодого харків'янина зі скаргою на погрози, які він отримує у зв’язку з громадською діяльністю.