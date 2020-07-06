У Вінниці захворюваність на COVID-19 зменшилась на 22%

У Вінниці порівняно з попереднім тижнем захворюваність на коронавірусну хворобу зменшилась на 22%, станом на понеділок кількість інфікованих становить 1120.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницкьої міської ради.

"Після 11 червня, коли був зареєстрований різкий підйом захворюваності, (57 лабораторно підтверджених випадків за добу) ситуація дещо стабілізувалась. В середньому протягом минулого тижня кількість нових випадків інфікування за добу складає 6 – 7. Захворюваність на COVID-19 в порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 22%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у Вінниці лабораторно підтверджено 1120 випадків інфікування коронавірусом. Одужали 806 осіб, що складає 72% загальної кількості інфікованих.

В реанімаційному відділенні МКЛ №1 перебувають 5 хворих із COVID-19, 1 з яких – на апараті ШВЛ. Із 298 активних випадків 46 осіб (або 15%) перебувають на стаціонарному лікуванні, 252 особи лікуються амбулаторно під спостереженням сімейних лікарів.

Захворюваність на COVID-19 у Вінниці станом на понеділок перевищує середньоукраїнський показник у 2,6 рази.

В місті працює 16 мобільних бригад у 5-ти ЦПМСД міста. З 3 квітня вони здійснили 7 557 виїздів і відібрали 15 072 зразки для ПЛР-тестів.

Станом на 11.00 6 липня на території Вінницької області зареєстровано 2942 підозри на коронавірусну інфекцію. У 1967 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 170 дітей. Одужали 1335 осіб.

Як повідомлялося, загалом в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.

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