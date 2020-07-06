До Одеського морпорту побудують дорогу

Про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба відомства.

«Під час візиту Президента ми спілкувалися про необхідність будівництва нової дороги до Одеського морського торгового порту. Сьогодні нам вдалося уточнити усі деталі та фактично запустити новий проєкт – будівництво нової дороги для кращого сполучення із морськими портами, розвантаження міста» – сказав Кубраков.

Він висловив сподівання, що разом із Одеською міською радою Укравтодор швидко подолає усі бюрократичні перепони та якнайшвидше почне будівельні роботи.

Нову автомобільну дорогу планується збудувати від V черги естакади Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» до автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса – Южний та накопичувального майданчика великовантажних автомобілів в Суворовському районі Одеси.

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Будівництво дороги потребує виділення близько 20 га землі міста. Протяжність дороги становитиме 4,3 км. Попередній проєкт включає також сполучення існуючої естакади з автомобільною дорогою, накопичувальний майданчик для відстоювання транспорту та майданчик зважування в русі (Weigh-in-Motion).

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня Укравтодор повідомив про плани повністю оновити трасу М-05 Київ-Одеса впродовж 2020-2021 років. Проєкт оновлення траси включатиме капітальний ремонт, розвиток придорожньої інфраструктури, влаштування сучасних майданчиків відпочинку, встановлення майданчиків Weigh-in-Motion.