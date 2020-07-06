На Харківщині відремонтують прийомні відділення 15 лікарень

Прийомні відділення 15 лікарень будуть відремонтовані на Харківщині у рамках програми Президента України "Велике будівництво".

Про це голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив на пресконференції, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реалізація цієї програми є пріоритетом для керівництва області. Роботу в межах програми здійснюємо за декількома напрямками. Перший з них передбачає завершення в 2020 році будівництва та реконструкцій у 5 дитсадках, 5 школах та на 5 спортивних об’єктах. Другий напрям - це ремонт доріг. Третій напрям - це ремонт приймальних відділень у 15 лікарнях", - зазначив Кучер.

За його словами, для ремонту запланована найбільша кількість приймальних відділень: дванадцять - в опорних лікарнях у районах області та 3 - у місті Харкові.

"Щодо будівництва місцевих доріг, тут я хочу повідомити, що Харківська область є лідером. Ми бачимо, що маємо можливість завершити будівництво всіх 24 об’єктів до 1 серпня 2020 року. Якщо ми виконаємо цей план, зможемо отримати додаткове фінансування", - пояснив голова ХОДА.

Він додав, що цього року під час ремонту місцевих доріг була зекономлена рекордна сума грошей: "Ми маємо економію по всіх об’єктах 90 млн грн. Це велика сума, і вона зараз уже спрямована на ремонт доріг, які не входили в попередній перелік".