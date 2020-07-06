На площі в Одесі вибухівку не знайшли

Одеські правоохоронці перевірили інформацію про загрозу вибуху на площі 10 Квітня, вибухових речовин не знайшли.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

“Станом на 16.15 інформацію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було”, - йдеться у повідомленні.

Інформація про замінування площі 10 Квітня в Одесі надійшло до поліції у понеділок, 6 липня, по обіді. На місці події працювали слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.