На заході України очікується підвищення рівнів води у річках

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними УкрГідрометцентру, 7-8 липня, у зв’язку з очiкуваними опадами, на рiчках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води (над поточним рівнями): на річках басейнів Прута та Сірету на 0,2-0,7 м; на рiчках Закарпатської областi на 0,3-1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,0 м; на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1 м; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м, мiсцями до 2 м, мiсцями вихiд води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н, Львiвська обл.) зберiгається загроза досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих прирiчкових госпоб'єктiв, будiвель.

В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного мiсцевого схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; в горах ймовірність утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого грунту.

По мiрi розвитку синоптичної ситуацiї, будуть уточнюватись гiдрологiчнi прогнози.

7-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення, а на р. Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.