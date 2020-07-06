На Житомирщині застрелився з гвинтівки 13-річний хлопець

На Житомирщині поліція з’ясовує обставини загибелі 13-річного хлопця, який застрелився з мисливської гвинтівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Повідомлення про виявлення тіла надійшло близько 9 ранку. На місці події з’ясувалось, що у родині жителів Новоград-Волинського району 4 липня, близько 19:00, середній син пішов з дому і не повернувся. Батьки розшукували його з ночі разом з односельчанами, а уранці, після 8:30, знайшли у закинутому укріпленні часів Другої світової війни на околиці с. Майстрів, неподалік райцентру Новограда-Волинського», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопця знайшли з вогнепальним пораненням голови. Як попередньо встановили правоохоронці, він, без відома батька, узяв з сейфу його зареєстровану мисливську гвинтівку та учинив самогубство.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження та призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті дитини.

Поліцейські опитують родину, друзів та односельчан загиблого, проводять інші заходи для встановлення усіх обставин події. Також перевіряється інформація щодо приналежності хлопця до суїцидальних груп у соціальних мережах.

Фото: Національна поліція