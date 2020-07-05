Палаючу п'ятиповерхівку у Новій Каховці загасили

У Новій Каховці Херсонської області рятувальники ліквідували пожежу у 5-ти поверховому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Пожежу локалізовано о 16:16 год., а о 18:40 ліквідовано на площі близько 2 тис.кв.м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди з будинку були евакуйовані, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, 5 липня о 14:40 до Служби "101" м.Нової Каховки поступила інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вул. Букіна.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, через якого могла статися масштабна пожежа у п’ятиповерхівці.

фото: ДСНС