Палаючу п'ятиповерхівку у Новій Каховці загасили
Укрінформ
У Новій Каховці Херсонської області рятувальники ліквідували пожежу у 5-ти поверховому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Пожежу локалізовано о 16:16 год., а о 18:40 ліквідовано на площі близько 2 тис.кв.м", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди з будинку були евакуйовані, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв Укрінформ, 5 липня о 14:40 до Служби "101" м.Нової Каховки поступила інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вул. Букіна.
Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, через якого могла статися масштабна пожежа у п’ятиповерхівці.
фото: ДСНС