В Україні буде спекотно, опади - лише у Карпатському регіоні

В Україні у понеділок, 6 липня, опади прогнозують лише у Карпатському регіоні, температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-25°; вдень 30-35°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 39°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-25°; вдень 30-35°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 36-39°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 6 липня без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 17-19°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 15-20°, вдень 30-35°.

Згідно з прогнозом, у західних областях 7 липня грозові дощі, місцями значні, 8 липня без істотних опадів; температура вночі 7 липня 14-19°, 8 липня 10-15°; вдень 18-23°.

У південній та східній частинах без опадів, лише 7 липня в Одеській, Миколаївській, вдень 8 липня в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 20-25°, вдень 7 липня 34-39°, 8 липня 30-35°.

На решті території короткочасні дощі, грози, лише вночі 7 липня у північних областях без опадів; температура 7 липня вночі 17-22°, вдень 29-34°, у Житомирській, Київській та Вінницькій областях 25-30°, 8 липня вночі 14-19°, вдень 22-27°, у більшості північних та Вінницькій областей 19-24°.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози в окремих районах шквали 15-20 м/с та град.

Читайте також: Спека у Харкові побила рекорд 1954 року

На Київщині 7-8 липня прогнозується короткочасний дощ, гроза, лише вночі 7 липня без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура 7 липня вночі 17-22°, вдень 25-30°; 8 липня вночі 14-19°, вдень 19-24°.

Синоптики в Україні 9-10 липня опадів не пронозують, лише на Лівобережжі 9 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 14-20°, вдень 26-32°; на решті території вночі 9-15°, вдень 21-27°, у північно-західних областях 9 липня 19-24°.

У столичному регіоні 8-9 липня опади не прогнозуються. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.