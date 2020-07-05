У Слов’янську підтвердили 72 випадки COVID-19 за добу

У Донецькій області за добу лабораторно підтверджено ще 81 випадок коронавірусної хвороби, з яких 72 у Слов’янську.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«+81 новий випадок COVID-19 лабораторно підтверджено на Донеччині протягом цієї доби, 4 липня», - написав він.

Кириленко уточнив, що у Слов'янську коронавірус виявлено напередодні у трьох чоловіків та 69 жінок. У Черкаській ОТГ захворіли 65-річний чоловік та 68-річна жінка, у Слов’янському районі - дві жінки віком 59 та 70 років, 3-річний хлопчик і 30-річний чоловік, у Мар’їнському районі - 37-річна жінка, у Краматорську - 54-річний чоловік, у Маріуполі - 46-річний чоловік.

Загалом від початку пандемії коронавірус у регіоні підтверджено у 680 осіб, з них 10 померли, 238 людей одужали.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.