На Буковині контрабандисти під час втечі покинули позашляховик з ящиками сигарет

У Чернівецькій області прикордонники припинили чергову спробу контрабанди сигарет в Румунію.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Близько другої години ночі 3 липня прикордонний наряд на ділянці відділу «Красноїльськ» виявив позашляховик. Транспортний засіб зупинився за 800 метрів від кордону, з нього вийшло кілька осіб, які почали вивантажувати ящики. Побачивши наближення прикордонників, перемитники залишили автомобіль з товаром та побігли у нічний ліс. Їх не зупинили навіть попереджувальні постріли. Залишений правопорушниками автомобіль був з номерами британської реєстрації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що з’ясовується законність перебування цього автомобіля на території України. Поряд з позашляховиком прикордонники нарахували майже 2,8 тисячі пачок сигарет без марок акцизного збору.

Обставини правопорушення з’ясовуються, тривають заходи з пошуку осіб, причетних до контрабандної оборудки.