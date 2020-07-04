В Україні негода залишила без електрики 21 населений пункт, 10 - підтоплені

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Ураїні станом на ранок 4 липня знеструмлений 21 населений пункт у 4 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три - у Донецькій, по два - у Запорізькій та Чернівецькій.

Крім того, на території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів: Чернівецька область - 7, Львівська - 1 та Тернопільська — 2.

Зруйновані 202,5 км автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області) та 95 мостів у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджені 549 км автодоріг та 213 мостів у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.