Влада Львова заявила, що лікарні міста заповнені на 95%

Керівник управління охорони здоров’я Львова Володимир Зуб заявив про те, що лікарні міста заповнені на 95%.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зуб зазначив, що зараз у місті певна стабілізація, бо у попередні тижні за добу фіксували 70, 80 і навіть 100 випадків коронавірусу, зараз їх стало менше — 46, 32, 31, а за останню добу — 54.

"Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів поступають щодня, в нас фактично заповненість сьогодні в міських установах становить 95%, і хоча ми виписуємо кожен день пацієнтів, але водночас рівно стільки ж до нас і поступає", — розповів він.

За словами чиновника, в лікарні швидкої допомоги перебуває 70 осіб, з них 5 — в реанімації, 4 — на апараті штучної вентиляції легенів.

"В 1-ій лікарні — понад 80 осіб, і ще 70 осіб перебуває у 8-ій міській лікарні", — додав він.

Нагадаємо: станом на 3 липня, за даними МОЗ, завантаженість ліжок на Львівщині складала 42,95%, що не перевищує допустимий показник у 50%.