Грози, град та до + 38°: де заллє та припече найбільше

В Україні у суботу в окремих областях очікуються дощі, місцями град і шквали, температура вночі 16-21°, вдень 33-38°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних та Вінницькій областях, вдень і на Одещині короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.Вітер переважно північний, 5-10 м/с; вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.Температура вночі 16-21°, вдень у західних та Житомирській областях 21-26°, на решті території 33-38°, на Вінниччині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині 27-32°; на високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-21°, вдень 28-30°. На Київщині вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом на 5-6 липня, в Україні опади не очікуються, лише 5 липня в Карпатському регіоні, 6 липня вдень на заході країни місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 34-39°, у північних областях 5 липня 27-32°, 6 липня 30-35°.

На Київщині 5-6 липня без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 5 липня 27-32°, 6 липня 30-35°.

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Синоптики прогнозують 7 липня у західних, північних, місцями центральних, вдень і Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. 8 липня вночі на Лівобережжі, вдень у північно-західній частині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.Температура у західних областях вночі 7 липня 13-18°, 8 липня 10-15°, вдень 19-25°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 28-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 35-39°, 8 липня зниження температури на 2-5° .

У столичному регіоні 7 липня короткочасний дощ, гроза (вночі місцями); температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. 8 липня без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 9-10 липня переважно без опадів; температура вночі 9-15°, вдень 20-26°.

11 липня у східній частині, 12-13 липня місцями в Україні короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-18°, вдень 23-29°.