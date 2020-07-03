За ексголову Кіровоградської ОДА внесли 10 мільйонів застави

За ексголову Кіровоградської обласної держадміністрації внесли заставу у розмірі 10 млн грн.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Сьогодні, 3 липня, за ексочільника Кіровоградської ОДА внесли заставу у повному обсязі, тобто 10 млн 135 тис грн. Днем раніше заставу також унесли за іншого посадовця тої ж ОДА, її розмір становить 5 млн 67 тис грн. Обидві застави унесені в повному обсязі, на підозрюваних покладені обов’язки, яких вони мають дотримуватися згідно з винесеними раніше ухвалами слідчого судді ВАКС", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, йдеться про колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала факт вимагання головою однієї з обласних держадміністрацій та посадовцем цієї ОДА 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

За даними спецслужби, керівника ОДА разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч гривень вони отримали у червні 2020 року.

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Кабінет міністрів 25 червня на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації, яку він обіймав з листопада 2019 року.

26 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

Вищий антикорупційний суд обрав Балоню та іншому фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави: для голови ОДА у розмірі 10 млн гривень, для посадовця ОДА - 5 млн гривень.