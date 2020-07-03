На Тернопільщині найвищий показник одужування від COVID-19 в Західній Україні

Понад 1160 осіб одужали на Тернопільщині від коронавірусу, що є найвищим показником серед областей західного регіону України.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації .

«У Тернопільській області видужало всього - 1160 осіб – 60,1% (в Україні – 43,4%). В Чернівецькій області питома вага видужавших – 39,5%, Івано-Франківській – 45%, Рівненській – 48%, Львівській – 14,3%, Волинській – 29,5%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки злагодженим діям спалах захворювання вдалося локалізувати, спрацювати на випередження й не допустити стрімкого розповсюдження інфекції.

В області оперативно було сформовано 70 мобільних бригад для забору матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу. Окрім цього, створили 75 спеціалізованих підрозділів екстреної медичної допомоги. А для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою підготували майже 800 ліжок.

Так, свої потужності розширив Тернопільський обласний лабораторний центр. У надзвичайно короткі терміни в установі облаштувати додатковий корпус та розпочали дослідження із застосуванням нових методик. Завдяки ефективним показникам та широкому спектру послуг невдовзі лабораторія отримає статус міжрегіональної.

Як повідомляло агентство, на Тернопільщині одні з перших в Україні розпочали тестування на COVID-19 методом ПЛР на власній базі завдяки придбаній тест-системі за кошти місцевих бюджетів.

Також тут одні з перших розпочали тестування груп ризику методом ІФА.

За останніми даними, станом на 3 липня в області зафіксовано 1990 випадків захворювань на коронавірус, 29 – летальних, 1214 людей одужали.

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Загалом на сьогодні в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадків COVID-19, за добу зроблено 26 тис. 329 тестів, з яких 13 162 методом ПЛР та 13 167 методом ІФА.