На Рівненщині реконструюють ліцей та зводять спорткомплекс

У Дубровицькому районі Рівненської області реконструюють ліцей та зводять спорткомплекс у межах Національної програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

«Реконструкція ліцею та будівництво спорткомплексу триває у Дубровицькому районі у рамках «Великого будівництва». Найбільший навчальний заклад району відвідують близько 600 учнів з Дубровицького та Зарічненського районів. Роботи тут – на фінішній прямій. Триповерхова будівля має нову покрівлю, енергозберігаючі вікна та протипожежні зовнішні двері, облаштовано систему опалення, котельню. Це дозволить закладу стати енергетично самостійним», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ліцей входить до двадцятки кращих шкіл області за успішністю учнів.

Для місцевих жителів Дубровицький ліцей – не просто навчальний заклад. Це центр проведення всіх масових заходів в районі: спортивні змагання, семінари та конференції, зовнішнє незалежне оцінювання – все це проходить тут.

Нині об’єкт готовий на понад 85%. Завершення будівельних робіт заплановане до 1 вересня.

Неподалік освітнього закладу невдовзі запрацює новозбудований фізкультурно-оздоровчий комплекс.

Спортивну споруду зводять «з нуля» на місці стадіону «Горинь». Об’єкт ще з 90-х років в різний час пробували добудувати, проте щораз – безуспішно. У результаті недобуд розібрали, а на його місці розпочали будувати спорткомплекс.

Сучасна споруда має універсальний ігровий зал на 200 глядацьких місць. Тут є легкоатлетичні доріжки, змішане поле для баскетболу та волейболу.

Об’єкт готовий вже на 95%. Він стане першою і єдиною спорудою такого типу в Дубровицькому районі.

Як повідомлялося раніше, у рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: rv.gov.ua