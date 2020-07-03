У західних областях знову прогнозують підйом води в річках

У Львівській та Івано-Франківській областях 3-4 липня на рiчках басейнiв Днiстра й Сяну очiкується підйом рівнів води, можливе формування мiсцевого та схилового стоку.

Про це повідомляє ДСНС.

“3-4 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями 2 липня на 8 год. При значних дощах можливе формування мiсцевого та схилового стоку”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що впродовж 3 липня на малих водотоках та в верхiв'ях річок Закарпаття очікуються швидкоплинні пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,0 м; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; утворення локальних селiв та зсувiв перезволоженого грунту.

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули три людини внаслідок стихії.

Загалом внаслідок негоди постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

На першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней уряд виділив майже 700 млн грн.