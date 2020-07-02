На полігоні під Харковом планують утилізувати небезпечні відходи

"Наша компанія рік тому придбала дуже потужне обладнання для знешкодження відходів, в тому числі медичних, після коронавірусу. Таке обладнання може повністю задовольнити потреби міста у цій справі. В даний час ми його тестуємо, проводимо оцінку впливу на навколишнє середовище. Також плануємо провести громадські слухання з цього питання. Після отримання позитивного результату подамо документи на отримання ліцензії по роботі з небезпечними відходами. Маємо вже в жовтні отримати таку ліцензію", - зазначив Суярко.

За його словами, зараз в Харкові кілька приватних компаній мають ліцензію на збір і зберігання небезпечних відходів: "Але лише одна з них оснащена обладнанням для утилізації, і то у невеликих обсягах".

"Також спільно з нашою компанією в рамках Громадського бюджету (Бюджету участі) розпочато реалізацію проєкту утилізації небезпечних відходів, який подано однією з громадських організацій. Незабаром буде оголошено тендер на прибирання небезпечних відходів та встановлення в місті контейнерів для збору батарейок і медичних відходів. Спочатку ми розмістимо такі контейнери біля виходів зі станцій метро", - додав Суярко.

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За його словами, зараз вирішується питання про включення цієї роботи в тариф з вивезення ТПВ: "Для цього необхідно провести дослідження, який відсоток небезпечних відходів входить у загальний обсяг вивезених ТПВ, від чого і буде залежати плата".

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня на Дергачівському полігоні побутові відходи почали приймати на новій площі, яка побудована за сучасними нормами. Новий полігон зможе приймати відходи протягом 15-ти років.

Незабаром розпочнеться рекультивація старого полігону, який вичерпав свій ресурс, підрядником є турецька компанія, яка реалізуватиме проєкт протягом року. На старому полігоні встановлять геомембрану, яка попереджатиме вихід полігонного газу в атмосферу.

Фото: city.kharkov.ua