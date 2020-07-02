У Запоріжжі стартувала "дачна" навігація - із затримкою на два місяці

У Запоріжжі розпочалася "дачна" навігація - в річковому порту зранку на катери чекали близько півтори сотні городян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Традиційно початок дачної навігації в місті стартує наприкінці квітня, проте цього року через запровадження карантину перевезення відтермінували. 1 липня на дачні ділянки вирушив перший катер”, - розповів начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк.

У Запоріжжі запрацювала традиційна дачна навігація / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У річковому порту дачники почали збиратися з 5-ї ранку. Люди говорять, що чекали на ці перевезення, адже добиратися на городи маршрутками було дорого й незручно. Відтепер по Дніпру на дачі запоріжців чотири рази на тиждень перевозять два катери на 150 місць кожен.

До дачних ділянок, де не має понтонів, городяни можуть дістатись автобусами. Вони курсуватимуть п'ять разів на тиждень.

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І річкові, і автобусні рейси виконуються з дотриманням усіх санітарних вимог: обов’язкова наявність маски та температурний контроль. Як і в попередні роки, для запоріжців пільгових категорій проїзд безкоштовний. Вартість квитків – 69,90 та 71 гривні (залежно від напрямку) - перевізникам компенсують коштом місцевого бюджету.

Триватиме навігація до 28 жовтня.

Як відомо, в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин - обмежувальні заходи поступово пом’якшують або ж посилюють залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.