Державі повернули нелегально видобутого бурштину на 12 мільйонів - СБУ

На Житомирщині у дохід держави конфіскували 9,2 тонни бурштину, який раніше СБУ вилучила на підпільних промислових комплексах з нелегальної обробки сонячного каменю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Розфасований за фракціями бурштин-сирець, оброблений камінь і готові вироби, співробітники СБУ виявили у лютому і травні минулого року під час обшуків у фігурантів провадження в Одеській та Київській областях. Також на території нелегальних "виробництв" правоохоронці вилучили майже два десятки верстатів для різки та огранки каменю. Призначена слідчими СБУ гемологічна експертиза визначила сумарну вартість вилученого бурштину і виробів із нього на понад 12,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Ухвалою Корольовського районного суду Житомира вилучене каміння конфісковано у дохід держави.

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Раніше особи, що причетні до організації нелегального бізнесу, судом визнані винними за ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ