У Мукачеві райрада та РДА на карантині через коронавірус у чотирьох працівників

Відсьогодні на Закарпатті Мукачівська районна держадміністрація та районна рада на карантині. Коронавірус підтверджено в 4 службовців, один із них в лікарні. Інші — на самоізоляції.

Про це повідомляє офіційний сайт Мукачівської РДА.

“На підставі листа від 1 липня 2020 року №839/08-05 Мукачівської міськрайонної філії ДУ ,,Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України” про виявлення хворих осіб на коронавірусну інфекцію (COVID-19) 3-х працівників Мукачівської районної державної адміністрації та працівника Мукачівської районної ради прийнято рішення про посилення карантинного режиму та локалізації епідситуації в райдержадміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення про самоізоляцію чиновників та карантинний режим роботи в установі прийняли на засіданні районної комісії ТЕБ та НС.

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Щодо стану хворих, то повідомляється, що один хворий госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Мукачівська ЦРЛ», інші хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

Як повідомлялося, cтаном на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадки COVID-19, за добу — 664 нових випадків.