Вилучені на одеській митниці іграшки передадуть дітям на Закарпатті

Іграшки, які були конфісковані на Одеській митниці, отримають закарпатські діти - сироти, вихованці в прийомних сім'ях, діти загиблих в АТО та ООС та внутрішньопереміщених осіб.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

“Вилучені на Одеській митниці іграшки отримають закарпатські діти пільгових категорій. Власник відмовився від конфіскованого на кордоні товару. Президент України Володимир Зеленський запропонував роздати іграшки дітям, які цього потребують. Таким чином, Закарпатська область отримала іграшки тридцяти двох найменувань: усього 3846 штук, вартістю понад 320 тисяч грн”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія, яка була створена в ОДА, вирішила передати іграшки дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу або є під опікою; які мають статус члена сім’ї загиблого в АТО та ООС; дітям внутрішньо переміщених осіб.

Безпосередньо передавати іграшки будуть представники райдержадміністрацій, міськвиконкомів та ОТГ.