Одеські депутати просять збільшити з 6 до 10 кількість укрупнених районів

Депутати Одеської обласної ради ухвалили 1 липня звернення до центральних органів влади щодо збільшення із шести до восьми кількість укрупнених районів області.

Звернення прийнято на позачерговій 35-й сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одеська область є найбільшою за площею в Україні, має високу щільність населення, особливо у південних районах. З огляду на це, ми вважаємо, що запропоновані Кабміном шість укрупнених районів для Одеської області неспівмірні за площею з іншими регіонами. Жителі нарікають на несправедливість рішення щодо об'єднання громад та укрупнення районів, яке незрозуміле і з точки зору планування соціально-економічного розвитку територій", - зазначив голова облради Сергій Паращенко.

За його словами, на цьому йшлося на недавній зустрічі з головою Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком, було висловлено пропозицію - врахувати інтереси жителів при формуванні територій субрегіонального рівня та утворити більше районів.

Однак члени профільного Комітету, як стало відомо, проголосували за утворення семи укрупнених районів, додавши до проєкту постанови лише Березівський район. Утворення Арцизького району, звідки Паращенко успішно балотувався до обласної ради, парламентарії не схвалили.

Позицію голови облради підтримав на сесії депутат Юрій Басюк, назвавши "фіговим листком" реформу децентралізації: "пропоную підтримати проєкт звернення про збільшення кількості районів в Одеській області".

Невдоволення рішенням профільного Комітету ВР висловили на сесії також члени облради Дмитро Чапір, Валентин Душейко, Олександр Адзеленко та інші, які пропонували додати до переліку укрупнених районів також Балтський, Роздільнський та Беерезівський райони.

Але в підсумку 53 депутати облради проголосували за рішення, в якому не зазначено пропонованих районів.

У схваленому "Зверненні до Президента, Верховної Ради та Кабміну України щодо адміністративно-територіального устрою Одеської області" йдеться про те, що депутати облради "занепокоєні поспішними змінами адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня... Одеська облрада наголошує на необхідності утворення 10 районів області для забезпечення економічної доцільності й зручності громадян при отриманні публічних послуг".

Законопроєктом про адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня передбачено утворити в Одеській області п'ять укрупнених районів: Ізмаїльський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Одеський та Подільський.

Фото: odessa.gov.ua