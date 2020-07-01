У депутата Білоцерківської міськради виявили коронавірус

В одного з депутатів Білоцерківської міської ради виявили коронавірус.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Днями хворобу виявили в одного з депутатів Білоцерківської міської ради. Згідно з санітарно-епідеміологічними нормами, наразі проводиться тестування всіх контактних осіб, а також повна дезінфекція приміщення міської ради", - сказав Володін.

За його словами, працівники виконавчого комітету та міської ради перебуватимуть на самоізоляції та продовжать свою роботу дистанційно.

Як повідомлялось, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.

Фото: АА