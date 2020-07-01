У Чернівцях просять керівництво держави допомогти з ліквідацією наслідків паводку

Чернівецькі депутати звернулися до керівництва держави із проханням допомогти місту з ліквідацією наслідків паводку.

Про це повідомляє сайт Чернівецької міської ради.

"На сесії Чернівецької міської ради депутати підтримали звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр- міністра України щодо ліквідації наслідків повені в м. Чернівці", - йдеться у повідомленні.

У зверненні, зокрема, зазначається, що стихія завдала Чернівцям збитків, покрити які міський бюджет самостійно не зможе.

"Чергова повінь, яка приходить на нашу землю із періодичністю у 10-12 років, завдала чернівчанам відчутного лиха. Збитки ще підраховуються, але вже зрозуміло, що мова йде про значні суми, яких немає в бюджеті ні області, ні міста. Люди залишилися без житла, пошкоджені мости та дороги, підприємці найбільшого комунального підприємства Чернівців – МТК «Калинівський ринок», понесли серйозні втрати. А це сотні сімей, які залишилися без засобів до існування", - наголошують депутати у своєму зверненні.

Тому вони просять керівництво держави посприяти, щоб Чернівецькій області та місту виділили достатньо грошей для покриття завданих стихією збитків.

"Вже тепер орієнтовна сума збитків, за підрахунками спеціалістів та зі слів заступника голови обласної державної адміністрації, складає не менш як 1 млрд грн, тому 68 млн, які направлені в область по всіх джерелах фінансування, ніяк не можна назвати адекватною сумою для покриття збитків", - додали депутати.

Також вони попросили дати відповідні доручення держорганам про розробку і реалізацію програми будівництва захисних споруд в Чернівцях і спорудження дамби на річці Прут, яка унеможливить підтоплення значної території міста.

Раніше у Чернівцях підрахували, що завдані негодою минулого тижня збитки становлять 21 мільйон гривень.

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Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.

Загалом внаслідок негоди постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.